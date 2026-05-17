名古屋の初夏を彩る 至福のスイーツ体験 名駅ショッピングのひと休みに、最高級のメロンのスイーツを味わってみませんか？ 春から夏にかけてスイーツ好きが気になるのが、ジェイアール名古屋タカシマヤ4階にある『タカノフルーツパーラー』の季節限定メニュー！ フルーツのプロが厳選した、今、最も美味しい果物を贅沢に楽しめる『タカノフルーツパー