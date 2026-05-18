チームOPS.737はリーグ3位の好成績ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、早くも打線を変える存在として高く評価されている。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」が14日（日本時間15日）に公開したYouTube動画内で、同僚のマイク・バシル投手が「ムネはこの打線におけるゲームチェンジャーだ」と絶賛した。番組内で司会のチャック・ガーファイン氏から「ムネは本物ですね」と振られると、バシルは間髪入れずに「イエス