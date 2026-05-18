チームOPS.737はリーグ3位の好成績

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、早くも打線を変える存在として高く評価されている。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」が14日（日本時間15日）に公開したYouTube動画内で、同僚のマイク・バシル投手が「ムネはこの打線におけるゲームチェンジャーだ」と絶賛した。

番組内で司会のチャック・ガーファイン氏から「ムネは本物ですね」と振られると、バシルは間髪入れずに「イエス」と即答。その後も「ムネはこの打線におけるゲームチェンジャーだ。彼は打線に連ねる多くの選手を引き上げてくれる」と語り、村上が周囲へ与える好影響を強調した。

さらに「例えばミゲル・バルガスはあまり注目されていないけど、打席に立つ度に強打をしている。正面を突いたり、間を抜けたり、シングルヒットの時を含めてね」と説明。「ムネは打線の全員を引き上げてくれるんだ。それが実際に形になっている」と続け、村上加入後の打線全体の変化を力説した。

実際、チーム成績にも変化が表れている。MLB公式サイトのチーム打撃成績によると、ホワイトソックスの2025年シーズンは打率.232、OPS.675だったが、2026年は打率.236ながらOPSは.737まで上昇。17日（同18日）までリーグ3位の好成績で、チーム211得点もリーグ4位だ。長打力と得点力向上の象徴として、村上の存在感は日に日に増している。

17日（同18日）の本拠地・カブス戦では9回の二塁打で3試合連続安打をマーク。チームは延長10回に逆転サヨナラ勝ちを飾った。日本球界を代表するスラッガーとして海を渡った村上。そのインパクトは急速に広がっている。（Full-Count編集部）