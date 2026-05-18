佐々木の前に沈黙…シャヌエル「最高の投球をしていた」【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦で7回を投げて4安打8奪三振1失点の快投を披露し、今季2勝目をマークした。奪三振数は渡米後最多。相手打者は佐々木に称賛の言葉を口にした。「3番・一塁」で出場したノーラン・シャヌエル内野手は試合後の取材で、「彼は素晴らしい球を