最長7回4安打1失点の好投で2勝目【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。渡米後自己最多となる8三振を奪取。「キャッチャーの要求通りに、ストライクゾーンへ投げ込めたし、守備にも助けられながら。あと点を取ってもらったので、リズム良く投げられたかなと思います」と