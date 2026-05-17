お笑いタレントのだいたひかるが16日に自身のアメブロを更新。新しい仮住まいが決まったことを報告した。この日、だいたは「もう5月中に、今のマンションを出ると決めて動き回って」と切り出し「でも本当に間に合うか？不安になる時もありましたが…何とかなりました！！」と安堵した様子でコメント。「妥協しまくる予定が、テンションが下がる要素のない家を、見つける事ができました！」と理想の物件が見つかったことを明かした