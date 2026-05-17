久保史緒里さんが6回目の始球式に登板■楽天 4ー3 ソフトバンク（16日・楽天モバイル最強パーク）今年も仙台のファンを魅了した。「乃木坂46」元メンバーで俳優の久保史緒里さんが16日、楽天モバイル最強パークでセレモニアルピッチに登場。豪快フォームからノーバウンド投球を披露し「眩しすぎる」「投げるたびに上達してる」と、心を奪われるファンが続出した。久保さんは背番号24の「サードユニフォーム2026」を着用しマウ