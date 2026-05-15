米国のトランプ大統領は5月15日、「習近平主席が中南海に招待してくれたことに感謝している」と表明した上で、「今回の中国訪問は非常に成功した訪問だった。世界から注目を集めた、忘れがたいものだ。私は習近平主席と引き続き誠実で深い意思疎通を保ち、ワシントンに習近平主席をお迎えすることを心から期待している」と述べました。（提供/CGTN Japanese）