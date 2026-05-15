5月15日 発表 タカラトミーは、玩具「ベイブレードX」と「名探偵コナン」とのコラボレーションを発表した。 今回「【公式】ベイブレード開発チーム」の公式Xアカウントにて本コラボレーション決定を発表しており、同時に公開された動画では怪盗キッドの予告状が飛んでくる様子も確認できた。 なおコラボレーションの詳細などについては不明となっているた