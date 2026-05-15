BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[イガ シフィオンテク] 1 - 2 [エリナ スビトリナ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第10日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス準決勝で、第4シードのイガ シフィオンテクと第7シードのエリナ スビトリナが対戦した。 第1セットはエリナ