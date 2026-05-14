3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）をお届け。リスナーから届いた温かいメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架――これまでメンバー全員で届けてきた「ミセスLOCKS!」ですが、5月からは藤澤