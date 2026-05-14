【モデルプレス＝2026/05/14】元SKE48の松井珠理奈が5月13日、自身のInstagramを更新。夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規とのお出かけショットを公開した。【写真】新婚の29歳元SKE「2人とも似てる」イケメン夫との幸せショット◆松井珠理奈、辻本達規とのお出かけショット披露松井は「今日は ＃愛犬の日 ということで 飛騨高山に遊びに行った日の」と添え、テーブルを前に撮影