元巨人のオコエ瑠偉外野手（２８）が１３日（日本時間１４日）、前夜の広島戦（福井）で通算３００号となるサヨナラ３ランを放った坂本勇人内野手（３７）を祝福した。１０日（同１１日）にメキシカンンリーグ２球団目となるキンタナロー・タイガースに入団したオコエは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。坂本のメモリアル弾をたたえる球団公式の画像を引用すると「おめでとうございます」とつづった。オコエは２０