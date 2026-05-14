14日朝、横手市八幡の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと14日午前7時半ごろ、横手市八幡字十二柳の田んぼにクマ1頭がいるのを、歩いていた横手市の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約100メートルの場所で、隣接した地域には横手北小学校と北中学校があります。警察は住民に注意を呼びかけています。