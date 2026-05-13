（台北中央社）13日午後6時43分ごろ、東部・花蓮県を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは15.8キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝東部・花蓮県▽震度3＝中部・南投県▽震度2＝中部・台中市、北東部・宜蘭県▽震度1＝北部・新北市、桃園市、新竹県、中部・苗栗県、彰化県、雲林県、南部・嘉義県、東部・台東県。（編集：齊藤啓介）