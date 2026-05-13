身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」から、日本を代表するデニムメーカー「カイハラ」とコラボレーションした特別なデニムコレクションが登場♡2026年5月13日（水）より発売されます。小柄女性のための美しいシルエット設計と、世界的にも評価される高品質デニム素材を掛け合わせた今回のコレクション。毎日に取り入れやすいのに、特別感もしっかり感じられる2型に注目で