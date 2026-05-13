COHINA×カイハラの特別コラボ♡小柄女性を美しく見せる新作デニム

身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」から、日本を代表するデニムメーカー「カイハラ」とコラボレーションした特別なデニムコレクションが登場♡2026年5月13日（水）より発売されます。小柄女性のための美しいシルエット設計と、世界的にも評価される高品質デニム素材を掛け合わせた今回のコレクション。毎日に取り入れやすいのに、特別感もしっかり感じられる2型に注目です。

小柄女性に寄り添う美シルエット

今回のコレクションでは、COHINAが長年大切にしてきた“小柄女性を美しく見せる設計”に、130年以上の歴史を持つカイハラの上質なデニム素材を融合。

糸づくりから染色、織布、整理加工まで一貫して行うカイハラならではの技術力によって、履き心地や風合いまでこだわり抜かれています。

さらに、環境に配慮した新たなインディゴ染料「第三のブルー」を採用。バイオマス由来原料を活用しながら、深みのある美しい藍色を実現しています。

ファッションを楽しみながら、これからの時代に寄り添う選択ができるのも魅力です♪

立花琴未×サマンサベガの新作バッグが登場♡デニム＆リボンが主役

トレンド感漂うカーブデニム

価格：16,500円（税込）

「【COHINA×KAIHARA DENIM】カーブデニム」は、腰まわりにほどよいゆとりを持たせ、裾に向かって緩やかにカーブするシルエットが特徴。

脚のラインを拾いにくく、自然にすっきり見えるデザインに仕上げられています。

トレンド感のあるフォルムながら、小柄女性がバランスよく着こなせるよう細部まで調整されているので、デニム初心者でも取り入れやすい一本です。

カラー：Light Indigo／Indigo

毎日使いたい定番ストレート

価格：16,500円（税込）

「【COHINA×KAIHARA DENIM】ミドルライズストレートデニム」は、無駄を削ぎ落としたシンプルなストレートラインが魅力。腰位置を高く見せる設計で、自然にスタイルアップした印象を叶えます。

すっきりとしたシルエットながら窮屈感が少なく、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能デザイン。毎日のコーディネートに寄り添ってくれる一本です♡

カラー：Light Indigo／Indigo

発売日：2026年5月13日（水）

販売場所：COHINA公式オンラインストア／ZOZOTOWN／Casa COHINA Aoyama店／渋谷ヒカリエ ShinQs店／有楽町マルイ店

毎日を特別にするデニムコレクション♡

今回のCOHINAとカイハラによるコラボレーションは、小柄女性がもっと自由に、もっと美しくデニムを楽しめるよう想いが込められた特別なコレクション。

トレンド感と着心地、さらに環境への配慮まで兼ね備えたデニムは、長く愛用したくなる魅力にあふれています。自分にぴったり合う“運命の一本”を、この機会にぜひチェックしてみてくださいね♪