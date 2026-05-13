ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年5月13日から17日までの期間は、「しまむら 暮らしの大応援祭」を開催中。夏をおしゃれ＆爽やかに乗り切るための最旬アイテムや接触冷感機能、UVカット機能を備えた高機能アイテムが盛りだくさんです。また、5月13日から15日までの3日間は、お得な日替わりセールを実施中。インナーは驚きの300円から購入できる、お得な機会をお見逃しな