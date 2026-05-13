【しまむら最新チラシ】日替わり特価は110円〜！クールアイテムなど夏アイテムもお得に。《5月17日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年5月13日から17日までの期間は、「しまむら 暮らしの大応援祭」を開催中。夏をおしゃれ＆爽やかに乗り切るための最旬アイテムや接触冷感機能、UVカット機能を備えた高機能アイテムが盛りだくさんです。

また、5月13日から15日までの3日間は、お得な日替わりセールを実施中。インナーは驚きの300円から購入できる、お得な機会をお見逃しなく。

大人可愛いブラウス＆ワンピースが550円！

まずは大注目の日替わり特価アイテムを紹介します。いずれも1商品につき、1人2点まで購入可能です。

【5月13日】

ソックス各種（レディース、メンズ／3枚組）、スパッツ各種（レディース）...各330円

インナー各種（レディース）、レギンス各種（レディース）、インナー各種（キッズ／2枚組）...各550円

ボクサーブリーフ（メンズ／2枚組）、インナー（メンズ／2枚組）...各770円

カップ付インナー（レディース）...990円

パジャマ各種（レディース、メンズ）...1650円

【5月14日】

枕パッド各種...220円

タンクトップ各種（レディース）、ハーフパンツ各種（キッズ）...各330円

敷きパッド各種...770円

【5月15日】

洗たく槽クリーナー、綿棒（160本×2個入）、柔軟剤各種...各110円

補整ショーツ各種（レディース）...330円

すべて数量限定販売で、数に限りがあるのでお早めに。

日替わり特価アイテム以外にも、夏に活躍必至なイチオシアイテムが大特価で多数登場しています。

たとえば、「ソックス各種（レディース、メンズ、キッズ／5枚組）」は330円、さらに「ブラウス各種（レディース）」、「ワンピース各種（レディース）」、「Tシャツ各種（レディース、メンズ、キッズ、ベビー）」など、これらかの季節に何枚あっても嬉しい夏の鉄板アイテムが各550円です。

また、接触冷感、UVカット、吸水速乾の3つの機能を備えた「ジップパーカ（レディース）」や、夏のお出掛けスタイルに欠かせない「ニットプルオーバー（レディース）」、「パンツ各種（レディース）」、大きいサイズの「ワンピース各種（レディース）」、「スニーカー（レディース）」などは各770円で登場です。

その他、「テーパードパンツ（レディース）」、「デニムパンツ（レディース）」、「バッグ各種（レディース）」、「ワンピース各種（レディース）」はそれぞれ990円という驚きの価格。

いずれも日替わり特価アイテムと同様に1商品につき1人2点まで購入が可能。数量限定発売なので、気になるアイテムを見つけたら早めにお店へ。

吸水速乾性に優れた高機能アイテムが狙い目！

夏本番を前に、しまむらの「FIBER DRY」商品にも注目です。

「FIBER DRY」は"毎日を快適に"をコンセプトに生まれたしまむらグループ独自の吸水速乾性の基準をクリアした高機能商品。今季も人気のキャラクターとコラボしたおしゃれなアイテムが盛りだくさんです。

中でも注目なのが、ディズニーの「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）、ベイマックスやトムとジェリーの「ハーフパンツ各種（レディース）」（1419円）、おさるのジョージやモンチッチの「ステテコ各種（レディース）」（1089円）。

もちろん、トムとジェリーの「Tシャツ各種（メンズ）」（1100円）のほか、仮面ライダー、トミカ、名探偵プリキュアの「Tシャツ各種（キッズ）」（1089円）、サンリオキャラクターズの「Tシャツ各種（ベビー）」（1089円）など、メンズ、キッズ＆ベビーアイテムも勢揃いです。

高いUVカット機能を持つ「帽子各種（レディース）」（1969円）は、普段使いしやすいピーナッツ、ディズニー、トムとジェリーの控えめな柄がキュートです。

他にもソックスやスリッパ、インナーなど多彩な品揃えなので、夏本番を前にチェックしてみてくださいね。

夏のトレンドアイテムも豊富なラインアップで登場♪

取り入れるだけで最旬のスタイルが完成する夏のトレンドアイテムも見逃せません。

「ビスチェ（レディース）」（1639円）、ベスト（レディース）（1089円〜）、「ジレ（レディース）」（1089円）など夏のレイヤードスタイルに使えるトレンドアイテムや、オンオフ活躍する「ブラウス各種（レディース）」（1639円）や「プルオーバー（レディース）」（1089円）、さらに「カーブパンツ（レディース）」（2189円）、「ワイドパンツ（レディース）」（2420円）、「サロペット（レディース）」（2420円）など着回し力抜群の最旬ボトムスなど押さえておきたいアイテムが目白押しです。

今週もしまむらでお買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部