きょう13日（水）は、午前中晴れていた地域でも午後は徐々に雲が広がってきそうです。、中国四国から東北の広い範囲で雷雨となる可能性があります。東京都心でも急な雷雨に注意が必要です。これからお出かけされる方は必ず折り畳み傘を持って行くと良いでしょう。あす14日（木）は、西日本から北日本は高気圧に覆われて概ね晴れますが、上空寒気の影響で大気の状態が不安定となり、午後は所々でにわか雨がありそうです。これから1