ナチュラルな素材感とメゾンならではの洗練された美しさを兼ね備えた、クリスチャン ルブタンの2026年最新ラフィアバッグコレクションが登場しました。これからの季節にぴったりな軽やかなデザインは、リゾートスタイルからタウンユースまで幅広く活躍♡ラフィアの自然な風合いに、アイコニックなディテールを組み合わせた新作バッグたちは、夏の装いをぐっと格上げしてくれそうです。 上品さ漂うヴィ