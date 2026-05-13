クリスチャン ルブタンの新作バッグで夏支度♡ラフィア素材が映える最新作

ナチュラルな素材感とメゾンならではの洗練された美しさを兼ね備えた、クリスチャン ルブタンの2026年最新ラフィアバッグコレクションが登場しました。これからの季節にぴったりな軽やかなデザインは、リゾートスタイルからタウンユースまで幅広く活躍♡ラフィアの自然な風合いに、アイコニックなディテールを組み合わせた新作バッグたちは、夏の装いをぐっと格上げしてくれそうです。

上品さ漂うヴィーナスシリーズ

新作「Venus Basket / ヴィーナス バスケット」は、人気の「Venus」シリーズに加わる注目モデル。

夏の定番素材として愛されるラフィアを使用しながら、クリスチャン ルブタンらしいモード感をしっかり感じられるデザインに仕上げています。

レザーハンドルには、メゾンを象徴するシューズ「Miss Z」を思わせるディテールを採用。フロントにはメタリックソールをさりげなくあしらい、シンプルな中にもブランドらしい存在感を演出します。

「VENUS BASKET LARGE / ヴィーナス バスケット ラージ」は、価格236,500円（税込）、サイズはW53×H28×D13(cm)。リゾートシーンにも映える大容量サイズで、ゆったりとしたシルエットが魅力です。

「VENUS BASKET MINI / ヴィーナス バスケット ミニ」は、価格187,000円（税込）、サイズはW39×H12.5×D17(cm)。コンパクトながら存在感があり、デイリーコーデにも取り入れやすいサイズ感となっています。

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カバタラインに爽やか新色登場

人気の「Cabata / カバタ」ラインからは、新色を加えたラフィアバッグが登場。ナチュラルなラフィア素材に、ハンドル部分のメタリックスタッズが映える洗練デザインが魅力です。

フロントには立体的なシグネチャーロゴを配置し、軽やかな素材感にモードなアクセントをプラス。上品さとカジュアル感のバランスが絶妙で、大人の夏スタイルにぴったりな仕上がりです♪

「Cabata Basket Bag Mini / カバタ バスケット バッグ ミニ」は、価格128,700円（税込）、サイズはW25×H19×D12(cm)。

カラー展開はブルー、ブラウンの2色。爽やかなライトブルーは、夏コーデに涼しげな抜け感を与えてくれます。

さらに、ラージサイズモデルも登場。「Cabata Basket Bag Large」は、価格157,300円（税込）、サイズはW50×H37×D15(cm)。

カラーはブラウン展開で、存在感たっぷりのサイズ感ながら、ラフィア素材ならではの軽やかさが魅力です。

夏スタイルを格上げする逸品♡

クリスチャン ルブタンの新作ラフィアバッグは、自然素材ならではのやさしい風合いと、メゾンらしいラグジュアリー感を同時に楽しめるコレクション。

軽やかな素材感と洗練されたシルエットが、いつもの夏コーデをぐっと上品に見せてくれます♡

リゾートにもデイリーにも映える新作バッグを、ぜひクリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイトでチェックしてみてください。