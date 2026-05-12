【ミスタードーナツ】から、新感覚の食感を楽しめるドーナツシリーズが登場しました。公式サイトによると、台湾ドーナツをヒントに開発され、外側と内側で異なる食べ心地を楽しめるという「新作ドーナツ」。今回は、実際に食べてみた感想とともに紹介します。期間限定商品なのでお見逃しなく。 サクッふわっ食感がおもしろい 「サクぽふん ミルクシュガー」 テイクアウト \24