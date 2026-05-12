新食感キターーーーッッ！！【ミスド】さくっふわっ♡「新作ドーナツ」食べてみた

【ミスタードーナツ】から、新感覚の食感を楽しめるドーナツシリーズが登場しました。公式サイトによると、台湾ドーナツをヒントに開発され、外側と内側で異なる食べ心地を楽しめるという「新作ドーナツ」。今回は、実際に食べてみた感想とともに紹介します。期間限定商品なのでお見逃しなく。

サクッふわっ食感がおもしろい

「サクぽふん ミルクシュガー」 テイクアウト \248（税込） イートイン \253（税込）

2種類の生地が使われたドーナツ「サクぽふん」にミルク風味のシュガーをまぶした一品。ゴツゴツとした見た目が特徴で、いつものドーナツとは違う雰囲気。実食したところ、サクッふわ食感がおもしろいドーナツでした。表面の生地はザクザクすぎず、全体的に軽やかな食感と味わいです。

甘さ控えめのミルクシュガー

ミルクの風味を味わえるミルクシュガー味の甘さは控えめで、クリームなども入っていないので、とても食べやすい一品でした。シンプルなドーナツが好きな人におすすめです。軽めに甘いものを楽しみたいときにもちょうどよさそう。おやつタイムのお供に選んでみてはいかがでしょうか。

袋も可愛い新作ドーナツ

「サクぽふん カスタードシュガー」 テイクアウト \248（税込） イートイン \253（税込）

カスタード風味のシュガーをまとった、サクぽふんにも注目。食感はミルクシュガーと同じくサクッふわっ。生地は、フレンチクルーラー生地のような軽やかさでした。ほんのり黄色っぽい見た目で、ミルクとはまた違った雰囲気。袋の可愛さも相まって、思わず写真を撮りたくなるビジュアルです。

やさしい甘さのカスタードシュガー

クリームは使わず、シュガーでカスタードの風味を表現したドーナツ。実際に食べてみると、カスタードのやさしい甘さが生地との相性抜群でした。重くないのに、ちゃんと満足感のあるドーナツです。どちらにするか迷ったら、ぜひ両方を食べ比べてみてください。

新しい食感が楽しめるミスドの新作ドーナツ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S