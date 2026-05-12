１２日、ラフモン大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は12日、国賓として訪中したタジキスタンのラフモン大統領と北京の人民大会堂で会談した。１２日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でラフモン大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／黄敬文）１２日、ラフモン大統領と会談する習近平