彼氏がいる女性の部屋には共通する特徴があるもの。実際は「彼氏募集中」なのに誤解されたくなければ、部屋に置くアイテムに注意を払ったほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケートを参考に「『男がいる？』と疑われる一人暮らし部屋の違和感アイテム」をご紹介します。【１】非喫煙者なのにテーブルの上にライターがある「絶対に彼氏が喫煙者なんだと思う」（20代男性）というよう