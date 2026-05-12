「男がいる？」と疑われる一人暮らし部屋の違和感アイテム９パターン
彼氏がいる女性の部屋には共通する特徴があるもの。実際は「彼氏募集中」なのに誤解されたくなければ、部屋に置くアイテムに注意を払ったほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケートを参考に「『男がいる？』と疑われる一人暮らし部屋の違和感アイテム」をご紹介します。
【１】非喫煙者なのにテーブルの上にライターがある
「絶対に彼氏が喫煙者なんだと思う」（20代男性）というように、「アロマキャンドル」「お香」などの使い道があるライターも、男性目線では「タバコ」を連想するのが自然な流れかもしれません。不審そうに見られたら、実際に男性の目の前でキャンドルに火をつけ、疑惑を払拭しましょう。
【２】写真立てが伏せられている
「ツーショット写真なんじゃないかと思って確認しませんでした（苦笑）」（20代男性）というように、写真立てが見えないようになっていると、深読みする男性もいるようです。本当に見られたくない写真なら引き出しの中にしまい、「うっかり」なら男性が来る直前のチェックを怠らないようにしましょう。
【３】最新のゲームソフトが並んでいる
「ゲーム好きの女の子にはあんまり会ったことがないし…」（10代男性）というように、ゲームソフトのラインナップが豊富だと「彼氏の趣味ではないか」と思われるかもしれません。自分のものなら「ゲーム好きなの。一緒にやらない？」と誘い、盛り上げ用に使いましょう。
【４】違うスマホの充電器がコンセントに差さっている
「勝手に充電するってことは、相当親しい間柄だろうなと思う」（20代男性）というように、本人が使っている機種とは異なるスマホの充電器も、「少なくとも最近誰かが来た」痕跡としてチェックされるようです。見落としがちな場所なので、人が来る前には忘れずに確認しましょう。
【５】すべての食器がペアで揃っている
「ペアで使う相手がいると想像します」（20代男性）というように、マグやお皿がそろっていると、「彼氏のために買ったのではないか」と邪推されるようです。本当に元カレと使っていたものなら、未練を断ち切るためにも処分してはいかがでしょうか。
【６】大きめサイズのスウェットがある
「ダボッとしたグレーのスウェットは、男物なんじゃないかと思ってしまう」（20代男性）というように、サイズの大きな部屋着から、ほかの男の影を感じ取る男性もいるようです。そもそも、部屋着が目に付く場所に置いてあるのは女子的にNGなので、来客の到着前にきちんと片づけましょう。
【７】本棚に男子が好きそうな趣味系雑誌がある
「バイクやモノ系の雑誌は女子は見ないと思う」（20代男性）というように、意外な雑誌セレクトも、男性の目に留まりやすいようです。ギャップのある雑誌については積極的にネタにして、「こんな趣味もある私」を知ってもらうきっかけにしてはいかがでしょうか。
【８】短髪用のワックスを持っている
「ロングヘアの子の部屋にワックスがあるのは変」（10代男性）というように、髪の長さに合わないヘアケアアイテムも疑惑の種になるようです。今現在使っていないアイテムは、整理整頓の意味でも片付けてしまったほうがいいでしょう。
【９】洗面所に歯ブラシが２本ある
「特に、歯ブラシの色が青と赤だったりすると『彼氏だな』と思う」（20代男性）というように、一人暮らしの女性の部屋に歯ブラシが複数本あると、「男だな」と感じる男性は多いようです。頻繁に泊まりに来る女友達がいる場合は、いっそ歯ブラシに「ゆい」などと名前を書いてはいかがでしょうか。
日常に溶け込んでいるアイテムの中にも、違和感を抱かせるものが多数あるようです。まずは整理整頓を心がけ、「疑わしきは引き出しの中へ」を徹底しましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計406名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】非喫煙者なのにテーブルの上にライターがある
「絶対に彼氏が喫煙者なんだと思う」（20代男性）というように、「アロマキャンドル」「お香」などの使い道があるライターも、男性目線では「タバコ」を連想するのが自然な流れかもしれません。不審そうに見られたら、実際に男性の目の前でキャンドルに火をつけ、疑惑を払拭しましょう。
「ツーショット写真なんじゃないかと思って確認しませんでした（苦笑）」（20代男性）というように、写真立てが見えないようになっていると、深読みする男性もいるようです。本当に見られたくない写真なら引き出しの中にしまい、「うっかり」なら男性が来る直前のチェックを怠らないようにしましょう。
【３】最新のゲームソフトが並んでいる
「ゲーム好きの女の子にはあんまり会ったことがないし…」（10代男性）というように、ゲームソフトのラインナップが豊富だと「彼氏の趣味ではないか」と思われるかもしれません。自分のものなら「ゲーム好きなの。一緒にやらない？」と誘い、盛り上げ用に使いましょう。
【４】違うスマホの充電器がコンセントに差さっている
「勝手に充電するってことは、相当親しい間柄だろうなと思う」（20代男性）というように、本人が使っている機種とは異なるスマホの充電器も、「少なくとも最近誰かが来た」痕跡としてチェックされるようです。見落としがちな場所なので、人が来る前には忘れずに確認しましょう。
【５】すべての食器がペアで揃っている
「ペアで使う相手がいると想像します」（20代男性）というように、マグやお皿がそろっていると、「彼氏のために買ったのではないか」と邪推されるようです。本当に元カレと使っていたものなら、未練を断ち切るためにも処分してはいかがでしょうか。
【６】大きめサイズのスウェットがある
「ダボッとしたグレーのスウェットは、男物なんじゃないかと思ってしまう」（20代男性）というように、サイズの大きな部屋着から、ほかの男の影を感じ取る男性もいるようです。そもそも、部屋着が目に付く場所に置いてあるのは女子的にNGなので、来客の到着前にきちんと片づけましょう。
【７】本棚に男子が好きそうな趣味系雑誌がある
「バイクやモノ系の雑誌は女子は見ないと思う」（20代男性）というように、意外な雑誌セレクトも、男性の目に留まりやすいようです。ギャップのある雑誌については積極的にネタにして、「こんな趣味もある私」を知ってもらうきっかけにしてはいかがでしょうか。
【８】短髪用のワックスを持っている
「ロングヘアの子の部屋にワックスがあるのは変」（10代男性）というように、髪の長さに合わないヘアケアアイテムも疑惑の種になるようです。今現在使っていないアイテムは、整理整頓の意味でも片付けてしまったほうがいいでしょう。
【９】洗面所に歯ブラシが２本ある
「特に、歯ブラシの色が青と赤だったりすると『彼氏だな』と思う」（20代男性）というように、一人暮らしの女性の部屋に歯ブラシが複数本あると、「男だな」と感じる男性は多いようです。頻繁に泊まりに来る女友達がいる場合は、いっそ歯ブラシに「ゆい」などと名前を書いてはいかがでしょうか。
日常に溶け込んでいるアイテムの中にも、違和感を抱かせるものが多数あるようです。まずは整理整頓を心がけ、「疑わしきは引き出しの中へ」を徹底しましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計406名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査