【モデルプレス＝2026/05/12】スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」が、5月19日（火）から全国のファミリーマートで期間限定で発売される。手摘みいちごの果汁をミルク、練乳と合わせた、まるでいちご果実を頬張るような贅沢なデザートドリンクだ。【写真】真っ赤なパッケージデザインでもいちご果実をイメージ◆いちご果実を頬張るかのような満足感ある一杯今回発売の「スト