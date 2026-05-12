男性の中には、「女は男を立てるもの」など、昔ながらの価値観を重んじる「昭和系男子」が存在します。彼らとおつきあいをするとき、女性としてどんなことに気をつければよいでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に、「『古臭いよ』と言われても譲れない、昭和系男子にとっての交際ルール」を紹介します。【１】年齢に関係なく、女は男を立てるもの「形だけでいいから、見栄を張らせてほしい！」（20代男性）など