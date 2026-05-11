ある場所に訪れた人たちの思いをつづる「ある時、ある場所で。」 今日の舞台は、石川県宝達志水町の宝達山の山頂公園にある山の龍宮城です。景色を楽しみながらゆっくりできる休憩施設とあって、ゴールデンウィーク中はそれぞれの過ごし方がありました。※詳しくは動画をご覧ください(5月11日報道『となりのテレ金ちゃん』より)