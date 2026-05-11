syudouが新曲のリリースを発表した。前作「暴露」から約4ヶ月振りとなる今作は、アレンジ、サウンドプロデュースに川谷絵音氏を迎え、syudouの代表曲でもある「コールボーイ」「へべれけジャンキー」に次ぐ新たなお酒にまつわる楽曲。失敗を繰り返す男、人間の情けなさや無情さが表現されている。ジャケットイラストは小学館にて『星屑の王子様』を連載中の人気漫画家・茅原クレセによってお酒に呑まれた情けない男が描かれている