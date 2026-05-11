（台北中央社）クレー射撃のワールドカップ（W杯）は10日、カザフスタンのアルマトイで混合トラップ団体の決勝が行われ、台湾の楊昆弼・劉宛渝組が金メダルに輝いた。スコアは36点で、今年から適用された新ルールにおける世界新記録となった。これまで何度も国際大会の表彰台に立ってきたベテランペアの楊・劉組。今大会では同日に行われた予選を3位で通過し、イタリア、インド、中国のペアと決勝で戦った。決勝では最初の10発を全