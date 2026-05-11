2026年4月15日から、東京・六本木の国立新美術館で「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が開催されています。開幕からまもなく1か月。会場を歩いて感じたのは、これは単に華やかなドレスを振り返る展覧会ではなく、戦後日本において、ファッションがどのように社会へ、世界へ、そして文化へと接続されていったのかをたどる展示だということでした。photo by ©FASHION HEADLINE森英恵は、日本人として、そしてアジア人とし