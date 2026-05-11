森英恵は、服で何を変えたのか──「ヴァイタル・タイプ」に見る、日本のファッションの出発点
2026年4月15日から、東京・六本木の国立新美術館で「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が開催されています。開幕からまもなく1か月。会場を歩いて感じたのは、これは単に華やかなドレスを振り返る展覧会ではなく、戦後日本において、ファッションがどのように社会へ、世界へ、そして文化へと接続されていったのかをたどる展示だということでした。
photo by ©FASHION HEADLINE
森英恵は、日本人として、そしてアジア人として初めてパリ・オートクチュール組合の正会員となったデザイナーです。しかし本展が提示しているのは、「世界で成功した日本人デザイナー」という単純な物語ではありません。そこにあるのは、服を作ることを通して、日本の女性像や都市文化、メディア、さらには“ファッションを語る場所”そのものを更新していった、一人の表現者の軌跡です。
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“ヴァイタル・タイプ”という女性像
展覧会タイトルにもなっている「ヴァイタル・タイプ」とは、森英恵が1961年、『装苑』で提唱した女性像です。生命力に溢れ、俊敏に時代を見つめ、仕事を持ち、努力を惜しまない女性。その言葉は、戦後日本における新しい女性像を示すと同時に、森英恵自身の生き方でもありました。
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会場冒頭には、当時の雑誌記事や写真、映像資料が並びます。そこから浮かび上がるのは、デザイナーであり、働く女性であり、妻であり、母でもある森の姿です。現在では当たり前になった複数の役割を横断する女性像は、当時においては極めて先進的なものでした。
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さらにこの時期、森は映画衣装の仕事にも深く携わっています。スクリーンの中で俳優が纏う衣装を通して、女性たちの理想像や時代の空気を可視化していったことは、その後の森英恵の表現の基盤にもつながっていきます。
日本の布で、世界へ向かう
1960年、初めて訪れたパリとニューヨークは、森英恵に大きな転機を与えました。世界へ向かうために、彼女は逆説的に「日本」を学び直します。日本美術、日本文学、そして日本の布地。その再発見の中から生まれたのが、1965年にニューヨークで発表されたコレクション「MIYABIYAKA（雅やか）」でした。帯地や絹織物を用いた色鮮やかなドレスは、“East Meets West（東と西の出会い）”として注目を集め、アメリカの高級百貨店での展開へとつながっていきます。
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本展では、実際に森が用いた布地だけでなく、その原画や試し刷りも展示されています。そこから見えてくるのは、日本的なモチーフを単なる装飾として扱うのではなく、布そのものを“文化のメディア”として捉えていた森の視点です。とりわけ印象的なのは、ニューヨークのメトロポリタン美術館所蔵作品が日本で初めて展示されていることです。日本美術コレクターとして知られたメアリー・グリッグス・バークの依頼によって制作されたドレスには、伊藤若冲《月下白梅図》から着想を得た意匠が施されています。
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そこには、日本文化を“海外へ紹介する”という単純な構図ではなく、日本の美意識を世界の文脈の中で再編集し、新たな価値として提示していく森英恵の姿勢が表れています。
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ファッションを“情報”にした人
本展で特に興味深いのは、森英恵を単なるクチュリエとしてではなく、「ファッションの情報基盤を作った人」として位置づけている点です。1966年に刊行された『森英恵流行通信』は、その後『流行通信』へと発展し、日本を代表するファッション誌のひとつとなりました。さらに、長男が編集長を務めた『STUDIO VOICE』、アメリカの業界紙『WWD』の日本導入、テレビ番組『ファッション通信』の開始など、森英恵の周辺からは数多くのメディアが生まれています。
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1978年に表参道に完成したハナヱ・モリビルもまた、単なるブランドビルではありませんでした。そこではショーが行われ、海外デザイナーが来日し、ファッションに関わる人々が交流し、新しい文化が生まれていきました。森英恵は、服だけを作っていたのではありません。服を語る場所、見る場所、集まる場所を、自ら都市の中に作り出していたのです。
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オートクチュールという到達点
1977年、森英恵はアジア人として初めてパリ・オートクチュール組合の正会員となります。会場第4章では、1977年のデビューコレクションから2004年のファイナルコレクションまで、27年間にわたるオートクチュール作品がテーマごとに展示されています。
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「刺す」「織る」「たたむ・重ねる」「墨絵」「花」「白と黒」「お嫁さん」──。そこに並ぶのは、単なるラグジュアリーではなく、日本の技術、美意識、そして身体感覚を高密度に結晶化させた衣服たちです。特に印象に残るのは、素材の扱いです。繊細な刺繍や織りだけではなく、折り重なる布の構造や、余白の取り方にまで、日本的な感覚が宿っています。
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パリで成功するために西洋へ近づくのではなく、日本的な美をさらに深く掘り下げることで独自性を獲得していった。その姿勢こそが、森英恵のオートクチュールを特別なものにしています。
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服は、社会をまとう
展覧会後半では、「HANAE MORI Made in India」「HANAE MORI Made in China」、バンロン素材を用いた既製服、そして制服デザインの仕事も紹介されています。ここで見えてくるのは、森英恵がオートクチュールだけの人ではなかったということです。洗えて、シワにならず、機能的でありながら夢がある服。旅行ブームとともに広がった「ハナヱ・モリ バンロン」は、戦後日本における女性たちの生活の変化とも密接に結びついていました。
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また、日本航空やオリンピック日本選手団などの制服には、「集団美」という考え方が反映されています。個人の美しさだけではなく、人々が共に着ることで立ち上がる景色。その視点は、森英恵が常に“社会の中の服”を考えていたことを示しています。
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森英恵は、何を残したのか
展覧会を見終えたあとに残るのは、蝶や華やかなドレスの印象だけではありません。むしろ強く感じられるのは、ファッションを、女性の生き方、都市、産業、メディア、そして文化へと押し広げていった意志です。「ヴァイタル・タイプ」とは、ひとつの時代の理想像であると同時に、森英恵自身の姿でもありました。
デザイナー 森英恵、2002年（提供： 毎日新聞社）
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そしていま、その言葉は、ファッションが単に装うことではなく、自分の立つ場所を更新していく行為であることを、改めて私たちに問いかけています。
【INFORMATION】
生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ
会期：2026年4月15日（水）〜7月6日（月）
会場：国立新美術館 企画展示室1E
（東京都港区六本木7-22-2）
開館時間：10:00〜18:00
※毎週金・土曜日は20:00まで
※入場は閉館の30分前まで
休館日：毎週火曜日
※ただし、5月5日（火・祝）は開館
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“ヴァイタル・タイプ”という女性像
展覧会タイトルにもなっている「ヴァイタル・タイプ」とは、森英恵が1961年、『装苑』で提唱した女性像です。生命力に溢れ、俊敏に時代を見つめ、仕事を持ち、努力を惜しまない女性。その言葉は、戦後日本における新しい女性像を示すと同時に、森英恵自身の生き方でもありました。
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会場冒頭には、当時の雑誌記事や写真、映像資料が並びます。そこから浮かび上がるのは、デザイナーであり、働く女性であり、妻であり、母でもある森の姿です。現在では当たり前になった複数の役割を横断する女性像は、当時においては極めて先進的なものでした。
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さらにこの時期、森は映画衣装の仕事にも深く携わっています。スクリーンの中で俳優が纏う衣装を通して、女性たちの理想像や時代の空気を可視化していったことは、その後の森英恵の表現の基盤にもつながっていきます。
日本の布で、世界へ向かう
1960年、初めて訪れたパリとニューヨークは、森英恵に大きな転機を与えました。世界へ向かうために、彼女は逆説的に「日本」を学び直します。日本美術、日本文学、そして日本の布地。その再発見の中から生まれたのが、1965年にニューヨークで発表されたコレクション「MIYABIYAKA（雅やか）」でした。帯地や絹織物を用いた色鮮やかなドレスは、“East Meets West（東と西の出会い）”として注目を集め、アメリカの高級百貨店での展開へとつながっていきます。
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本展では、実際に森が用いた布地だけでなく、その原画や試し刷りも展示されています。そこから見えてくるのは、日本的なモチーフを単なる装飾として扱うのではなく、布そのものを“文化のメディア”として捉えていた森の視点です。とりわけ印象的なのは、ニューヨークのメトロポリタン美術館所蔵作品が日本で初めて展示されていることです。日本美術コレクターとして知られたメアリー・グリッグス・バークの依頼によって制作されたドレスには、伊藤若冲《月下白梅図》から着想を得た意匠が施されています。
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そこには、日本文化を“海外へ紹介する”という単純な構図ではなく、日本の美意識を世界の文脈の中で再編集し、新たな価値として提示していく森英恵の姿勢が表れています。
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ファッションを“情報”にした人
本展で特に興味深いのは、森英恵を単なるクチュリエとしてではなく、「ファッションの情報基盤を作った人」として位置づけている点です。1966年に刊行された『森英恵流行通信』は、その後『流行通信』へと発展し、日本を代表するファッション誌のひとつとなりました。さらに、長男が編集長を務めた『STUDIO VOICE』、アメリカの業界紙『WWD』の日本導入、テレビ番組『ファッション通信』の開始など、森英恵の周辺からは数多くのメディアが生まれています。
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1978年に表参道に完成したハナヱ・モリビルもまた、単なるブランドビルではありませんでした。そこではショーが行われ、海外デザイナーが来日し、ファッションに関わる人々が交流し、新しい文化が生まれていきました。森英恵は、服だけを作っていたのではありません。服を語る場所、見る場所、集まる場所を、自ら都市の中に作り出していたのです。
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オートクチュールという到達点
1977年、森英恵はアジア人として初めてパリ・オートクチュール組合の正会員となります。会場第4章では、1977年のデビューコレクションから2004年のファイナルコレクションまで、27年間にわたるオートクチュール作品がテーマごとに展示されています。
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「刺す」「織る」「たたむ・重ねる」「墨絵」「花」「白と黒」「お嫁さん」──。そこに並ぶのは、単なるラグジュアリーではなく、日本の技術、美意識、そして身体感覚を高密度に結晶化させた衣服たちです。特に印象に残るのは、素材の扱いです。繊細な刺繍や織りだけではなく、折り重なる布の構造や、余白の取り方にまで、日本的な感覚が宿っています。
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パリで成功するために西洋へ近づくのではなく、日本的な美をさらに深く掘り下げることで独自性を獲得していった。その姿勢こそが、森英恵のオートクチュールを特別なものにしています。
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服は、社会をまとう
展覧会後半では、「HANAE MORI Made in India」「HANAE MORI Made in China」、バンロン素材を用いた既製服、そして制服デザインの仕事も紹介されています。ここで見えてくるのは、森英恵がオートクチュールだけの人ではなかったということです。洗えて、シワにならず、機能的でありながら夢がある服。旅行ブームとともに広がった「ハナヱ・モリ バンロン」は、戦後日本における女性たちの生活の変化とも密接に結びついていました。
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また、日本航空やオリンピック日本選手団などの制服には、「集団美」という考え方が反映されています。個人の美しさだけではなく、人々が共に着ることで立ち上がる景色。その視点は、森英恵が常に“社会の中の服”を考えていたことを示しています。
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森英恵は、何を残したのか
展覧会を見終えたあとに残るのは、蝶や華やかなドレスの印象だけではありません。むしろ強く感じられるのは、ファッションを、女性の生き方、都市、産業、メディア、そして文化へと押し広げていった意志です。「ヴァイタル・タイプ」とは、ひとつの時代の理想像であると同時に、森英恵自身の姿でもありました。
デザイナー 森英恵、2002年（提供： 毎日新聞社）
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そしていま、その言葉は、ファッションが単に装うことではなく、自分の立つ場所を更新していく行為であることを、改めて私たちに問いかけています。
【INFORMATION】
生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ
会期：2026年4月15日（水）〜7月6日（月）
会場：国立新美術館 企画展示室1E
（東京都港区六本木7-22-2）
開館時間：10:00〜18:00
※毎週金・土曜日は20:00まで
※入場は閉館の30分前まで
休館日：毎週火曜日
※ただし、5月5日（火・祝）は開館