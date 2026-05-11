ゲームセンターの駐輪場で、取ったばかりのUFOキャッチャーの景品が消失。盗難を疑い憤る私でしたが、防犯カメラを確認する前に意外な“犯人”の姿を目撃して……？ 友人が体験談を語ってくれました。 UFOキャッチャーで手にしたお宝 小学生の息子と、自転車でゲームセンターに行ったときのことです。 珍しく、息子がUFOキャッチャーでポテトチップスを取りました。運が良かっ