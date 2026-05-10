今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は就活真っ只中の大学3年生。ある日同じクラスの祐介くんが、大きな声で就活の話をしていて……？なんと祐介くんはSNSで、就活の愚痴を投稿していました。あまりの内容に驚く主人公。そしてどこかの会社員が「これは……」とつぶやいています。このあと祐介くんの就活はどうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集