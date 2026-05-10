サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は10日、ホームで相模原と対戦。幸先よく2点を先制しますが、前半終了間際に失点すると、後半に逆転され、3対2で敗れました。次節は5月16日、アウェイで栃木シティと対戦します。