【フェルト・ギター】（長崎県星音65歳）いつも掲載していただいてありがとうございます、星音です。昼間の仕事を退職し、夜のギター講師の仕事だけになりましたもので、時間がたっぷりありまして、ギターの練習やって魚釣り行ってもまだまだ時間があるもんで、最近はフェルトで愛用のギターのマスコットなど作って遊んでおります。教室の生徒さんのギターのマスコットを作ってプレゼントしたら私が期待した以上に喜んでくれま