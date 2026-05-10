現在メジャーデビュー10周年イヤー中の3人組ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんが9日、三重の志摩スペイン村パルケエスパーニャを貸し切りにした自身主催の野外ワンマンライブ＆野外フェス『ヤバイTシャツ屋さん “Tank-top Festival 2026” in 志摩スペイン村』で8月からの全国ツアー開催をサプライズ発表した。【画像】ヤバイTシャツ屋さん全国ツアースケジュール全国ツアーは『ヤバイTシャツ屋さん "Magical Tank-top Parad