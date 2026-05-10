お店に電話でクレームを言う祖父【漫画を読む】お店に電話でクレームを言う祖父だが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を3作紹介するとともに、作者に本作を描いた理由についてもインタビューした。■豹変