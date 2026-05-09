「jouetie（ジュエティ）」から、ファッション感覚で楽しめる2026年新作スイムウェアコレクションが登場♡2026年4月24日(金)より公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」で先行予約がスタートします。ビーチだけでなく、街でもおしゃれに着こなせるデザイン性の高さが魅力。夏のムードを盛り上げてくれる、jouetieらしい個性派スイムウェアをチェックしてみてください♪ 街でも映える