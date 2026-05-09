通勤にも休日のお出かけにもヘビロテできるバッグが欲しい！ そんな大人女性に向けて、おすすめのアイテムをご紹介。今回は、こなれた印象を醸し出せそうな「バケットバッグ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ZARAらしいデザイン性の高さが魅力なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 コーデの格上げを狙えるワンハンドルバッグ 【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込） 荷物をポンポンと入れやす