ゴディバ ジャパンは5月15日より、チョコレート ミント フレーバーのショコリキサー2種とソフトクリームを順次発売します。■パフェ仕立てのソフトクリームも登場「チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、チョコミント味のドリンクです。5月15日より発売します。「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」は、7月24日から登場。カカオ71％のダークチョコレートを使用しミント