【ゴディバ】チョコミン党集まれ！　チョコミントフレーバーのショコリキサー2種＆ソフトクリームが登場

ゴディバ ジャパンは5月15日より、チョコレート ミント フレーバーのショコリキサー2種とソフトクリームを順次発売します。

■パフェ仕立てのソフトクリームも登場

「チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、チョコミント味のドリンクです。5月15日より発売します。

「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」は、7月24日から登場。カカオ71％のダークチョコレートを使用しミント感をさらに高めた一杯となっています。

5月15日から発売する「チョコレートミント ソフトクリーム」は、透明なカップに、チョコレートソフトクリーム、ホイップクリーム、ミント風味のリキッドを合わせ、パフェ仕立てにしています。チョコチップとチョコソースをトッピングして仕上げました。販売は、5月15日から。

■商品概要

商品名：チョコレートミント ショコリキサー

発売日：2026年5月15日〜

価格：レギュラーサイズ（270ml） 810円、ラージサイズ（350ml） 920円

取扱店：全国のショコリキサー取扱店

商品名：エクストラ チョコレートミント ショコリキサー

発売日：2026年7月24日〜

価格：

取扱店：全国のショコリキサー取扱店

商品名：チョコレートミント ソフトクリーム

発売日：2026年5月15日〜

価格：750円

取扱店：全国のソフトクリーム取扱店

※一部、取扱いのない店舗あり

（フォルサ）