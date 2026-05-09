【ゴディバ】チョコミン党集まれ！ チョコミントフレーバーのショコリキサー2種＆ソフトクリームが登場
ゴディバ ジャパンは5月15日より、チョコレート ミント フレーバーのショコリキサー2種とソフトクリームを順次発売します。
■パフェ仕立てのソフトクリームも登場
「チョコレートミント ショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、チョコミント味のドリンクです。5月15日より発売します。
「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」は、7月24日から登場。カカオ71％のダークチョコレートを使用しミント感をさらに高めた一杯となっています。
5月15日から発売する「チョコレートミント ソフトクリーム」は、透明なカップに、チョコレートソフトクリーム、ホイップクリーム、ミント風味のリキッドを合わせ、パフェ仕立てにしています。チョコチップとチョコソースをトッピングして仕上げました。販売は、5月15日から。
■商品概要
商品名：チョコレートミント ショコリキサー
発売日：2026年5月15日〜
価格：レギュラーサイズ（270ml） 810円、ラージサイズ（350ml） 920円
取扱店：全国のショコリキサー取扱店
商品名：エクストラ チョコレートミント ショコリキサー
発売日：2026年7月24日〜
価格：
取扱店：全国のショコリキサー取扱店
商品名：チョコレートミント ソフトクリーム
発売日：2026年5月15日〜
価格：750円
取扱店：全国のソフトクリーム取扱店
※一部、取扱いのない店舗あり
（フォルサ）