オリックスは8日、日本ハムとの試合（京セラD大阪）に4−3で勝利。1点を追う4回裏、森友哉が2ランを放ち、逆転。そのまま迎えた8回には、森友哉のソロが飛び出し、貴重な追加点を挙げた。8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では2安打3打点・2本塁打の活躍を見せた森友哉をピックアップ。番組MCの谷繁元信氏が「身体が元気だと打ちますね」と話すと、解説の辻発彦氏は「去年は足が痛かったりと、体調が悪かった