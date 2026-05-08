暑さを感じ始める季節にぴったりな爽快ドリンクが、タリーズから登場♡2026年5月13日（水）より、初の「チョコミントシェイク」をはじめ、スイーツ感覚で楽しめる限定シェイクやフルーツティーが発売されます。甘さと清涼感のバランスにこだわった味わいは、仕事の合間や休日のリフレッシュタイムにもぴったり。気分まで涼やかにしてくれる、タリーズの新作ドリンクをチェックしてみてください