STARTO ENTERTAINMENT所属のアーティストが⾳で語り合う新たな挑戦の第⼀歩となるアイドル⾳楽フェス「The ONE 〜⼀⾳⼀⽣〜」を開催。新感覚のフェスで盛り上がった5⽉2⽇（⼟）横浜アリーナ公演をレポートします。⼀夜限りのスペシャルコラボの数々！このファミリー感は、やっぱり最⾼！ そう実感できる、新たな⾳楽フェスが誕⽣した。グ