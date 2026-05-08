ラーメンの匂いはOK。でも“ラーメンを食べた”という行為がNGだったようです…。旦那さんからすると地雷がわからない。怖い。先輩のアドバイスも参考に努力するのですが、奥さんの小言は止まらなくて…!?>>【まんが】妊娠中の妻にかくされた秘密(ウーマンエキサイト編集部)