【シャトレーゼ】では、贅沢なものから手軽に味わえるものまで、さまざまな「パン・スイーツ」が充実している様子。自分へのご褒美として選ぶのはもちろん、手土産に選んでも良さそうです。今回はマニアもその美味しさに頷いたスイーツを含め、一度は食べたくなるようなパンとスイーツをセレクト。散歩ついでにシャトレーゼに寄った時や、手土産を探す時の参考にしてみてください。 食感がやみつき