「債務のわな（Debt Trap）」という言葉は、現代の国際政治経済において、貸し手と借り手の不均衡な力関係を象徴するキーワードとなっている。

一般的には、支援を必要とする途上国に対し、返済能力を上回る過度な融資を行い、借入国が債務不履行に陥った際に、その国の戦略的資産の権利を奪ったり、政治的な影響力を強めたりする手法を指す。

この概念は、2017年頃から諸外国の学識者や欧米のメディアを中心に急速に広まり、特に中国が進める巨大経済圏構想「一帯一路」に対する批判の文脈で頻繁に用いられてきた。

この問題の象徴的な事例として語られるのが、スリランカのハンバントタ港である。スリランカ政府は港湾建設のために多額の融資を中国から受けたが、債務返済が困難となった結果、2017年に港の運営権を99年間にわたって中国企業に貸与することを余儀なくされた。

この事案は、経済的支援が主権の侵害に直結し得る実例として、国際社会に大きな衝撃を与えた。同様の懸念は、パキスタンやアフリカ諸国、東南アジアの国々におけるインフラ開発プロジェクトについても繰り返し提起されている。

借り手側の国内政治や放漫な財政運営なども影響

しかし、「債務のわな」という言説には慎重な検証も求められる。近年の学術的な研究や詳細な調査によれば、債務問題の主因は貸し手の意図的な搾取だけではなく、借り手側の国内政治や放漫な財政運営、さらには予期せぬ国際経済の変動など、複合的な要因が絡み合っているとの指摘も多い。

例えば、スリランカの危機においては、中国からの融資だけでなく、欧米の機関投資家から発行された国際債務の比重も大きく、全体的な債務管理の失敗が根本的な原因であったとする見方が有力視されている。

また、貸し手側である中国も、近年の世界的な金利上昇や途上国の経済悪化を受け、融資の焦げ付きという経済的リスクを抱えており、意図的にわなを仕掛ける戦略的合理性は必ずしも高くないという分析もある。

結局のところ、債務のわなをめぐる議論は、米中対立という地政学的な対立構造と密接に結びついている側面が強い。欧米諸国はこれを「経済的威圧」として警戒し、自らの透明性の高い支援枠組みを強調するが、一方で途上国側には、既存の国際金融機関の厳しい審査よりも、迅速かつ大規模なインフラ投資の提案支援を歓迎する現実がある。

今後は、債務の透明性を高め、持続可能な開発を可能にするための国際的な規律作りが不可欠である。特定の国を一方的に批判するだけでなく、途上国が自律的な経済成長を遂げられるような、包括的で責任ある支援のあり方を模索することが、国際社会全体の課題となっている。

「債務のわな」という言葉は、国際支援がもたらす光と影を浮き彫りにした。それは単なる金融問題に留まらず、国家の主権と発展、そして地球規模の覇権争いが交差する地点に位置する極めて現代的なテーマであると言えるだろう。

文/和田大樹 内外タイムス